ACN Sikring åbner afdeling i Sønderjylland

NYKØBING: ACN Sikring, der har hjemsted i Nykøbing Mors, men er repræsenteret over det meste af landet, åbner nu en afdeling i Løjt Kirkeby ved Aabenraa i Sønderjylland med Christian Beck Nielsen som afdelingsleder. Han har tidligere drevet Aabenraa & Løjt, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Efter at have ekspanderet i det meste af Jylland samt på Sjælland, er vore øjne nu rettet imod Syd- og Sønderjylland, hvor der ligger et stort potentiale. Med ansættelsen af Christian Beck Nielsen, der har et mangeårigt kendskab til lokalområdet og branchen, er vi særdeles godt rustet til at udvide vores markedsområde til også at omfatte Sydjylland, siger Niels Larsen, der er direktør for ACN Sikring A/S.

Selskabet tilbyder tyverisikring til både erhverv og private, tv-overvågning, brandalarmer, løsninger til adgangskontrol, tågesikring, låsesystemer og vagtopgaver.

- Vi har nogle særdeles konkurrencedygtige priser og en høj service og så holder vi, hvad vi lover, og leverer det, kunderne betaler for. Den form for ordentlighed, har vi været båret af siden starten af vores virksomhed i 2008, og den gælder stadig, siger Niels Larsen.

ACN Sikring har udover det ny kontor i Aabenraa og Nykøbing Mors også kontorer i Aalborg, Hobro, Låsby, Struer, Esbjerg, Tønder og Farum.